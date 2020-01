Il Gender pay gap: se sei donna e lavori, in Italia guadagni la metà di un uomo (Di martedì 7 gennaio 2020) Sul Fatto Quotidiano il “Gender pay gap”, ovvero la disparità di retribuzione tra uomini e donne in Italia. Dai dati pubblicati dal quotidiano di Travaglio, emerge che il mondo del lavoro, nel nostro Pese, ha ben poco di rosa e che la situazione, già drammatica per le lavoratrici dipendenti, peggiora quando si parla delle professioniste. La forbice tra lavoro maschile e femminile Partiamo dai numeri. Il tasso di occupazione femminile, in Italia, è del 49,55, molto poco rispetto al 63% che è la media europea. Per disparità di salario tra uomini e donne, il nostro Paese si piazza al 126° posto nel mondo. Tra occupazione maschile e occupazione femminile c’è una forbice del 20% che, secondo Eurostat, si allarga nella fascia di età 20-49 anni, quando, cioè, emerge prepotentemente la gestione dei figli piccoli. “i padri occupati sono l’83% contro il 55,5% delle donne, un ... Leggi la notizia su ilnapolista

