Il cantante mascherato, Milly Carlucci ammette: “E’ un salto nel vuoto” (Di martedì 7 gennaio 2020) Milly Carlucci debutta con Il cantante mascherato: “Facciamo un salto nel vuoto” Mancano pochi giorni al debutto de Il cantante mascherato al via venerdì 10 gennaio in prima serata su Rai1. La padrona di casa sarà Milly Carlucci. Il meccanismo del gioco è semplice: nell’arco di quattro puntate, otto volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport e del web si sfideranno a suon di canzoni mascherati dalla testa ai piedi. Il meno votato verrà eliminato e solo allora svelerà la sua identità al pubblico e alla giuria composta da Flavio Insinna, Patty Pravo, Ilenia Pastorelli e Guillermo Mariotto, già membro della giuria di Ballando con le stelle. Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Milly Carlucci ha confessato di essere elettrizzata per il debutto de Il cantante mascherato ma non nasconde qualche timore: “Si è senza rete e non si può contare su ... Leggi la notizia su lanostratv

NicholasDeidda : @CristinaLilla1 @_Alessio_88 La novità è il cantante mascherato non sicuramente un reality già alla quarta edizione - LaPresse_news : Junior Cally, il cantante mascherato sul palco di Sanremo - hypn0sis16 : RT @mygodishobi: Su rai uno andrà in onda un programma chiamato 'il cantante mascherato' ispirato al format sudcoreano 'King of mask singer… -