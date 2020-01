Il 43 per cento degli americani approva il raid di Trump che ha ucciso il generale Soleiman (Di martedì 7 gennaio 2020) Il 43 per cento degli americani approva il raid di Trump che ha ucciso il generale Soleimani Il 43 per cento degli americani approva la decisione di Donald Trump di condurre il raid che ha portato all’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani. Contrario il 38 per cento degli intervistati, mentre il 19 per cento delle persone non ha un’opinione netta in proposito. A rivelarlo è un sondaggio di Huffington Post e YouGov, condotto con mille interviste a cittadini statunitensi realizzate tra il 3 e il 5 gennaio. Più di quattro americani su dieci, quindi, apprezzano la decisione del presidente Usa di ordinare l’attacco aereo che ha ucciso il comandante militare iraniano. Non sono stati ancora condotti ulteriori sondaggi sul tema, ma un’altra indagine di YouGov denota invece che gli americani sarebbero divisi sul tema. Infatti, il 35 per cento approva la ... Leggi la notizia su tpi

Corriere : Colesterolo, dopo le abbuffate natalizie più alto anche del 20 per cento: ecco che cos... - ilfoglio_it : Nella conferenza stampa di fine anno Conte è tornato a dire che la povertà è stata ridotta del 60 per cento. Ma è s… - fattoquotidiano : Gli interessi al Nord e all’estero del clan Mancuso. La maxi-inchiesta “Rinascita” della Procura di Catanzaro va be… -