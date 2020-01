Ikea paga 46 milioni per la morte del bimbo soffocato dalla cassettiera (Di martedì 7 gennaio 2020) Usa, Ikea paga 46 milioni di dollari come risarcimento alla famiglia del bambino di due anni morto soffocato da una cassettiera modello Malm. Ikea paga 46 milioni di dollari per un bambino morto dopo essere stato travolto da una cassettiera. Il piccolo sarebbe morto soffocato. L’episodio risale al 2017 ed è avvenuto in California. La vittima, Jozef Dudek, di appena due anni, è morto soffocato da una cassettiera che gli era caduta addosso. La cassettiera in questione era un modello Malm. Ikea paga 46 milioni alla famiglia di un bambino morto soffocato da una cassettiera Per la morte del bambino Ikea ha concordato un pagamento di 46 milioni di dollari, una cifra monstre. Si tratta infatti del risarcimento più cospicuo mai pagato negli Stati Uniti per la morte accidentale di un bambino. A suo modo il caso del piccolo Josez farà accademia e resterà nella storia della ... Leggi la notizia su newsmondo

