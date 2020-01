Ieneyeh, il nuovo preserale di Italia 1: anticipazioni (Di martedì 7 gennaio 2020) Arriva il nuovo anno anche per Le iene che festeggiano il loro 23° anno di vita con un nuovo programma dedicato alla storia del programma di Italia 1. Da stasera 7 gennaio 2020 parte Ieneyeh, una striscia quotidiana dove rivedremo il meglio dei servizi di cronaca e attualità, inchieste, interviste, ospiti, interventi da studio (conduttori compresi) ma anche scherzi e curiosità che, dal 1997 fino ad oggi, hanno reso Le iene uno dei programmi cult del piccolo schermo.Davide Parenti ha dichiarato: Sarà un viaggio attraverso i vent'anni di messa in onda, con i servizi che meglio hanno raccontato la storia dell'Italia e che celebrano il meglio di tutta l'attività giornalistica, e non, della trasmissione. Ripercorreremo 20 anni di storia d'Italia attraverso l'archivio di tutti i nostri servizi. Ieneyeh: un tuffo nel nostro passato per capire meglio il nostro presente. Lo spin off andrà in ... Leggi la notizia su blogo

