I videogames ‘spopolano’ in Italia, un mercato da 2 miliardi di euro (Di martedì 7 gennaio 2020) Quanto vale il mercato dei videogames in Italia? La cifra si aggira intorno ai 2 miliardi di euro ma è destinata a salire nel prossimo triennio. ROMA – Il mercato dei videogames continua la sua crescita nel nostro Paese. Secondo le stime, citate da La Stampa, di PricewaterhouseCooper in Italia la cifra si aggira intorno ai 2 miliardi di euro ma nel prossimo triennio si dovrebbe raggiungere 3,5 miliardi, più del doppio nel 2017. Si tratta comunque di numeri importanti per un mercato che fino a questo momento non ha mai visto crisi. Nei prossimi anni questo mondo sembra essere destinato a continuare la propria crescita con cifre che dovrebbero raggiungere valori ben più alti. Il calcio (e Fifa) dominano in questo settore Il calcio (e Fifa) dominano in questo settore almeno in Italia. Il nuovo prodotto di EaSports ha vinto la sfida nell’ultimo Natale prendendosi il ... Leggi la notizia su newsmondo

