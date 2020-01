I pronostici sportivi di oggi, martedì 7 gennaio (Di martedì 7 gennaio 2020) I pronostici di martedì 7 gennaio: la partita più attesa di oggi è il derby di Manchester tra United e City, valevole per l’andata delle semifinali di League Cup e trasmesso in diretta streaming da DAZN. L’ultimo precedente in campionato lo ha vinto il Manchester United col risultato di 2-1, pur tenendo un possesso palla del 28%. La squadra allenata da Solskjaer in stagione non ha mai perso contro le prime otto in classifica della Premier League e in League Cup ha eliminato pure il Chelsea a Stamford Bridge, confermando di essere una squadra insidiosa più quando può ripartire in contropiede che quando deve impostare il gioco contro formazioni chiuse in difesa. Stasera si gioca anche una partita di Coupe de la Ligue. Lo Strasburgo che ha vinto la scorsa edizione chiede strada al Reims. pronostici altri campionati L’Al-Hilal Riyad, la squadra in cui giocano ... Leggi la notizia su ilveggente

ilveggente_it : I pronostici di martedì 7 gennaio: ci sono League Cup e Coupe de la Ligue più altre partite di campionati minori in… - zazoomnews : I pronostici sportivi di oggi lunedì 6 gennaio - #pronostici #sportivi #lunedì #gennaio - ilveggente_it : I pronostici di domenica 5 gennaio: torna in campo la Serie A, oggi ci sono anche partite di Liga, Coppa di Francia… -