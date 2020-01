I "paletti" di Renzi aiutano Salvini. Senza l'accordo sulle riforme il voto sul caso Gregoretti si rinvia (Di martedì 7 gennaio 2020) Il destino di Matteo Salvini si incrocia con la partita che gioca l'altro Matteo (Renzi). Lo scrive Il Giornale in edicola martedì sette gennaio. La trattativa nella maggioranza giallorossa, tra Renziani, Pd e Cinque stelle, rischia di trasformarsi in un assist per il leader della Lega: Italia viva Leggi la notizia su liberoquotidiano

Annalis04484378 : - Marcoclari1 : - Notiziedi_it : I “paletti” di Renzi aiutano Salvini -