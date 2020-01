Hubble ha scoperto dieci pianeti soffici come zucchero filato (Di martedì 7 gennaio 2020) Hubble ha scoperto pianeti soffici come zucchero filato. E’ questa l’incredibile rivelazione che filtra dalle pagine The Astronomical Journal. Il noto telescopio Hubble è una delle eccellenze assolute nell’ambito dello studio dell’Universo. Il telescopio è dotato di tecnologie che sono l’apice della generazione attuale, con caratteristiche e materiali all’avanguardia. Vero e proprio pioniere nella scoperta … L'articolo Hubble ha scoperto dieci pianeti soffici come zucchero filato proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

