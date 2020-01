Hockey ghiaccio, EBEL 2020: Bolzano si impone di misura in casa del Klagenfurt (Di martedì 7 gennaio 2020) Dopo la cocente sconfitta interna di ieri, ai rigori per mano del Dornbirn ultimo in classifica, riprende questa sera la marcia di Bolzano nel campionato austriaco di EBEL 2019-2020. Sul ghiaccio della Stadthalle, fortino del Klagenfurt, i Foxes ottengono una vittoria cruciale nella corsa alla Top Five, con il punteggio finale di 0-1. Per gli uomini di coach Ireland successo di rilievo contro i campioni in carica, i quali arrivavano alla sfida con entusiasmo per aver vinto il derby della Carinzia, superando abbastanza nettamente il Villach domenica scorsa. CRONACA DELLA PARTITA Con i tre punti conquistati stasera Bolzano rientra a far parte del novero delle prime cinque squadre della competizione, mettendo virtualmente fuori dai playoff proprio gli avversari austriaci. I biancorossi partono subito bene e sbloccano la sfida al minuto 07:18 con la rete dell’azzurro Luca Frigo, ... Leggi la notizia su oasport

