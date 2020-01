Hater minaccia di morte Matteo Salvini. Il leader della Lega lo deride sui social: “Invece di comprare fucili, acquista un vocabolario” (Di martedì 7 gennaio 2020) Hater minaccia di morte Salvini su Twitter, il leader della Lega lo deride Un Hater minaccia di morte Matteo Salvini su Twitter, ma il leader della Lega lo deride per via del suo italiano sgrammaticato. A denunciare quanto è successo è stato lo stesso ex ministro dell’Interno sui suoi profili social. A insultare Salvini è stato un certo Andrea Magnani, il quale, in un italiano piuttosto incerto ha scritto su Twitter: “Spero che il primo vero terrorista ti faccia fuori, così impari a dare aria hai denti, comunque ti aspetto a Cesena ce pronto un 7,57 magnum, fidati che fara centro…… cogl***e, pensaci bene noi non ti voglamo in casa nostra……”. La minaccia di morte non è passata inosservata al leader della Lega che, poco dopo, sui suoi profili social ha messo in evidenza gli insulti commentandoli con le seguenti parole: “Non so se questo ... Leggi la notizia su tpi

