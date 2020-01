Ha vinto Conte, il suo esonero è costato al Chelsea 31 milioni (Di martedì 7 gennaio 2020) In Italia è Mediaset a dare per prima la notizia, ma su Twitter ci sono anche altre fonti. Esonerare Antonio Conto è costato al Chelsea circa 30 milioni di euro, per la precisione 31,2 milioni di euro. È scritto nero su bianco nel bilancio del club di Abramovich. Conte venne esonerato nell’estate 2018 per far posto a Maurizio Sarri. . Una cifra che ha fatto superare quota 90 milioni come risarcimento ai manager licenziati da Abramovich dal 2004 a oggi. SportMediaset la definisce una cifra monstre. Il Chelsea ha chiuso il bilancio in perdita di 96,6 milioni di sterline. Il Chelsea ha provato a non pagare a Conte l’ulteriore anno di contratto in nome di presunte violazioni di regolamenti interni. Era stato messo sotto accusa per la sua lite con Diego Costa, lite che aveva obbligato il club a cedere il centravanti all’Atletico Madrid. Chelsea a payé plus de 30 M€ ... Leggi la notizia su ilnapolista

