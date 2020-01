Guardia Costiera: si congeda l’Ammiraglio Sartorato, la ‘sentinella’ del Golfo di Napoli (Di martedì 7 gennaio 2020) Dopo più di trent’anni di servizio nel Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, di cui gli ultimi dieci trascorsi a Napoli, il Comandante Antonio Sartorato (foto) è stato promosso Contrammiraglio e lascia la CP di Napoli per il meritato congedo. Negli anni trascorsi nell’importante porto partenopeo ha ricoperto molti incarichi dirigenziali di primaria importanza, a vario titolo connessi al settore della sicurezza della navigazione, tra i quali quello di Capo Servizio Sicurezza della Navigazione e, successivamente, quello di Capo Reparto Tecnico Amministrativo, Reparto di primaria importanza e del quale il citato Servizio costituisce articolazione, per concludere poi come Capo Servizio Supporto Navale della Zona Marittima della Campania, alle dirette dipendenze del Direttore Marittimo, incarico di elevatissimo spessore tecnico, con la responsabilità del mantenimento ... Leggi la notizia su ladenuncia

