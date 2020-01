GTA V: una mod permette di esplorare il mondo di Vice City (Di martedì 7 gennaio 2020) Se anche voi vorreste poter tornare ad esplorare Vice City ma non vi sentite di giocare il capitolo originale, allora questa mod per GTA 5 è quello che fa per voi.L'utente lunchxbles ha infatti da poco pubblicato una mod chiamata GTA: Vice City, che inserisce nel gioco l'intera mappa della città, naturalmente con un comparto tecnico notevole. Al suo interno i giocatori troveranno un utile set di strumenti per creare i propri scenari, utilizzando i modelli (macchine e personaggi ad esempio) classici. Se siete interessati potete scaricare il tutto da GTA5-Mods,"Un giovane truffatore, un rapinatore di banche in pensione e uno spaventoso psicopatico si ritrovano nel mirino degli elementi più discutibili del mondo della malavita, del governo e dell'industria dello spettacolo: per sopravvivere dovranno mettere in atto una serie di audaci colpi, in una città spietata dove non possono fidarsi ... Leggi la notizia su eurogamer

zazoomblog : GTA 5: una mod vi permette di esplorare la mappa Vice City - #permette #esplorare #mappa - Eurogamer_it : GTA 5: una mod vi permette di esplorare la mappa Vice City - cyberanimax : -