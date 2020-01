Green New Deal: il piano da 33 miliardi in 15 anni (Di martedì 7 gennaio 2020) Il piano per gli investimenti verdi italiano, ribattizzato Green New Deal dal governo italiano, prevede investimenti pari a 33 miliardi in 15 anni. Oggi Il Sole 24 Ore riepiloga le risorse verdi messe a disposizione in accordo con CdP, Bei e banche e la tempistica degli investimenti: Si lavora già ai criteri per assegnare le risorse del fondo per gli investimenti Green su cui transiteranno 20,8 miliardi fino al 2034. È il cuore del piano di investimenti, rafforzato in legge di bilancio dalla possibilità (per ampliare i contributi e anche anticiparli nel tempo) di stipulare accordi con Bei, Cdp e sistema bancario. Le priorità del “fondone” – che saranno defini te con «uno o più Dpcm» su proposta del Mef e dei ministeri competenti – saranno economia circolare, decarbonizzazione, riduzione delle emissioni, risparmio energetico, sostenibilità ambientale e «programmi di ... Leggi la notizia su nextquotidiano

