Grande Fratello Vip, Tutti i Concorrenti e le Anticipazioni della Prima Puntata! (Di martedì 7 gennaio 2020) Ormai è tutto pronto per dare inizio al Grande Fratello Vip. In questi mesi Alfonso Signorini è riuscito a creare la giusta suspance ed a svelare uno ad uno Tutti i 19 Concorrenti e i 4 Highlander. Ecco quindi tutto il cast completo e le Anticipazioni su cosa succederà nella Prima puntata del GF Vip. Alfonso Signorini è riuscito a non deludere le aspettative e per il suo Grande Fratello Vip ha creato un cast pieno di personaggi forti con carattere e personalità. Vediamo quindi chi sono i Concorrenti della 4 edizione del reality, condotto da Alfonso Signorini. Gli ultimi nomi usciti nelle scorse ore sono quelli di un ex tronista, una scrittrice, un’ ex corteggiatrice ed un modello attore. Il primo è Ivan Gonzalez, spagnolo noto in Italia per aver partecipato ad Uomini e Donne, il suo nome era uscito già nei giorni scorsi. La scrittrice è Barbara Alberti, anche il suo nome era già ... Leggi la notizia su gossipnews.tv

