Grande Fratello Vip, le novità della 4 edizione (Di martedì 7 gennaio 2020) Da mercoledì 8 gennaio il Grande Fratello Vip, arrivato alla sua quarta edizione, tornerà a sorprendere gli spettatori per circa tre mesi. Tante le novità di quest’anno, a partire da una doppia programmazione nel mese di gennaio, 19 superospiti e 4 “Highlander”. Oltre, ovviamente, alla conduzione e agli opinionisti. Inizia mercoledì 8 anche se la data canonica di messa in onda, perlomeno per tutto il mese di gennaio, sarà il lunedì e il venerdì. Il Grande Fratello Vip raddoppia la sua presenza su canale 5 per permettere al pubblico di affezionati di non perdersi nessuna delle tante novità e gli ingressi nella casa più spiata d’Italia, anche stavolta costruita all’interno di una “tensostruttura” negli studi di Cinecittà. Perchè stavolta gli ospiti sono davvero tanti: ben 19, di cui alcuni dichiarati e altri “a sorpresa”. E poi ... Leggi la notizia su velvetgossip

In diretta dalla conferenza stampa di #GFVIP sveliamo in esclusiva i nostri nuovi concorrenti: ladies and gentlemen… Noi non vediamo l'ora di conoscere meglio i nostri Vip! E voi!? Grande Fratello vi aspetta domani, in prima serata,…