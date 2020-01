Grande Fratello Vip: ecco la copertina ufficiale con il cast al completo (Foto) (Di martedì 7 gennaio 2020) Tv Sorrisi e Canzoni ha pubblicato la copertina con tutti i concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Grande Fratello Vip: ecco il cast ufficiale Da mesi non si fa che parlare della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Ilary Blasi, conduttrice delle prime tre edizioni, ha lasciato il posto ad Alfonso Signorini che da opinionista è stato promosso conduttore. Non solo, ma il giornalista si è anche occupato del cast e di firmare il programma come autore. Il reality doveva andare in onda a fine ottobre ma a sorpresa Mediaset ha deciso di posticiparlo al 2020. Adesso ci siamo. Mancano poche ore all’inizio e dopo mesi di indiscrezioni e anticipazioni ufficiali, Tv Sorrisi e Canzoni ha pubblicato la copertina con il cast ufficiale. (Continua dopo la Foto) Adesso non ci sono davvero più dubbi. ecco chi entrerà nella Casa più spiata d’Italia: l’attrice e ... Leggi la notizia su kontrokultura

matteorenzi : La password di Stato anche per i servizi privati è inquietante. Il Ministro Pisano attui il piano già pronto lancia… - matteosalvinimi : Il Grande Fratello al governo. Questi sono pericolosi. #Pisano - GrandeFratello : SPOILER ???? Quattro Highlander del Grande Fratello parteciperanno al #GFVIP: Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasqua… -