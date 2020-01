Grande Fratello Vip, al via la nuova edizione da mercoledì 8 gennaio su Canale 5 (Di martedì 7 gennaio 2020) Grande Fratello Vip 4, da mercoledì 8 gennaio su Canale 5, le novità, gli orari del day time e come si vota. Dopo i teaser sui social, e con i video che hanno rivelato ormai tutti i concorrenti (qui il listone completo), il Grande Fratello Vip è sulle linee di partenza. L’appuntamento con la quarta edizione della versione vip del Grande Fratello è per mercoledì 8 gennaio 2020 su Canale 5 alle 21:40 circa, o meglio, quando finisce Striscia la Notizia. Il primo appuntamento, vuoi per la lunghezza della lista dei concorrenti, vuoi per contrastare il debutto de Il Cantante Mascherato su Rai 1, di sdoppierà in due puntate, la prima andrà in onda mercoledì 8 gennaio, la seconda andrà in onda venerdì 10 gennaio. Le novità della quarta edizione del GFVip Tra le novità di rilievo c’è il conduttore, il primo uomo dopo vent’anni dal debutto del GF in Italia, si tratta di Alfonso ... Leggi la notizia su dituttounpop

