Gossip Uomini e Donne, Andrea Zelletta annuncia: “Voglio sposare Natalia” (Di martedì 7 gennaio 2020) Andrea Zelletta e Natalia Paragoni di Uomini e Donne fanno sul serio: “Vogliamo sposarci” Andrea Zelletta ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Di Più Tv. In questa occasione l’ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne ha parlato ovviamente dei suoi progetti futuri legati alla musica (vuole presto diventare un deejay affermato) e del suo amore per Natalia Paragoni. E proprio di questo loro amore, il giovane ha fatto un clamoroso annuncio che farà sicuramente molto piacere ai tantissimi fan. Di cosa si tratta? In pratica il giornalista del settimanale ha domandato al ragazzo se stia pensando di sposare Natalia Paragoni di Uomini e Donne. E quest’ultimo, con la sua proverbiale schiettezza, ha risposto: “Si, ci piacerebbe sposarci e avere presto un figlio…Per ora però siamo conentrati sulle nostre rispettive ... Leggi la notizia su lanostratv

sandratognarini : Io risponderei: 'Se parlo di uomini fa lo stesso?' E lo scandalo è che le dipendenti RAI, innanzitutto le giornali… - Spazio_Gossip : Gianni Sperti smaschera Armando Incarnato a Uomini e donne - giuseppe_alto : #UominieDonne #uominiedonne Uomini e Donne -