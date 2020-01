Godin Inter: l’uruguaiano ancora in panchina. Addio vicino? (Di martedì 7 gennaio 2020) Diego Godin non ha giocato nella sfida di ieri sera contro il Napoli: il centrale dell’Inter potrebbe fare le valigie già a gennaio Diego Godin era arrivato con molto clamore in nerazzurro: il difensore, ex Atletico Madrid, ha offerto alcune prove convincenti ma molto spesso Conte gli ha preferito il giovane Bastoni. Come riportato da Gazzetta.it, Godin potrebbe dire Addio già a gennaio: la carta d’identità dell’uruguaiano dice 34 anni e trovare una collocazione non sarà semplice, anche in virtù dei 6 milioni di euro di ingaggio. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Inter : @officialpes A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 2 Godin, 7 Sanchez, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 16 Politano, 19 La… - Inter_es : Suplentes para esta noche: 27 Padelli, 46 Berni, 2 Godin, 7 Sanchez, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 16 Politano, 19 Lazar… - GoalItalia : Nell'Inter che fa festa c'è la faccia triste di Godin: altra esclusione e addio possibile ?? -