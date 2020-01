Gli Usa temono attacchi con i droni. L’intelligence ha segnalato movimenti di armamenti in Iran. In stato di massima allerta anche la base Usaf di Aviano (Di martedì 7 gennaio 2020) Gli Stati Uniti hanno posto in stato di massima allerta tutte le forze Usa e le batterie missilistiche per la difesa aerea in Medio Oriente contro possibili attacchi con droni, dopo l’escalation con Teheran per l’uccisione, a Bagdad, del generale iraniano Qassem Soleimani. La Cnn, citando fonti governative, ha riferito che l’intelligence americana ha osservato negli ultimi giorni movimenti di equipaggiamenti militari in Iran, compresi droni e missili balistici. In stato di massima allerta anche la base Usaf di Aviano, in Italia. “Stare allerta e attenti” e “distruggere documenti, criptare le email e non discutere di operazioni fuori dal lavoro”, il messaggio sulla pagina Facebook della Aviano Air Base della Us Air Force rivolto a tutto il personale sia civile che militare. Il post contiene l’invito esplicito ad adottare tutte le misure ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

fattoquotidiano : INTERVISTA A LUIGI DI MAIO Il ministro degli Esteri spiega gli sforzi diplomatici per portare allo stesso tavolo Se… - NicolaPorro : Panebianco spiega perché stare con gli #USA, mentre l’#Europa tentenna. #Conte parla di #Iraq e sondaggi, è sincero… - Agenzia_Italia : Gli #USA annunciano il 'riposizionamento' delle truppe in #Iraq con l'obiettivo di 'ritirarsi in modo sicuro ed eff… -