Gli Usa smentiscono il ritiro dall’Iraq: “Lettera inviata per errore” (Di martedì 7 gennaio 2020) Il generale William H. Seely aveva inviato la missiva ai vertici del comando militare iracheno. Ma dagli Usa arriva la smentita: “Lettera non coerente con la nostra posizione”. La lettera con cui gli Stati Uniti parlavano di ritiro dall’Iraq non è da prendere in considerazione. Questo è quanto trapela dal governo americano, che dunque smentisce i contenuti … L'articolo Gli Usa smentiscono il ritiro dall’Iraq: “Lettera inviata per errore” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

