“Gli UFO continuano a solcare i cieli italiani”: i migliori avvistamenti del 2019 [FOTO e VIDEO] (Di martedì 7 gennaio 2020) Il Centro Ufologico Mediterraneo, alias C.UFO.M., ha pubblicato i migliori avvistamenti ufo del 2019 avvenuti in Italia. Indagini, analisi, immagini, interviste. Sul canale youtube CUFOMCHANNEL è online il videotrailer di tali ufo files, mentre sul sito ufficiale del C.UFO.M., dichiara il presidente Angelo Carannante, è stato postato un ricco servizio sugli avvistamenti ufo citati. Come negli anni scorsi, non mancano i classici dischi volanti, luminosi ma anche scuri, nella più classica casistica dell’ufologia. “È stata anche confermata – si spiega in una nota – la tendenza all’avvistamento, nei cieli italiani, di ufo sferici, a sigaro, ma anche di altre forme meno frequenti come quello di Salerno, con colori che variano dal rosso, al bianco intenso, al grigio, all’azzurro, con gradazioni di luminosità varie, con ufo anche a luce intermittente o che ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

