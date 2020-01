Giuseppe Conte Instagram, foto da bambino in bici: ai follower “dettaglio” non sfugge (Di martedì 7 gennaio 2020) Ormai la moda dei social ha contagiato un po’ tutti, anche il giurista e avvocato pugliese, presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che nel corso della giornata dell’Epifania ha pubblicato su Instagram uno scatto che lo mostra da bambino sorridente in sella alla bicicletta. In barba alle polemiche degli ultimi mesi il premier ha voluto prendere una “boccata d’ossigeno” postando una vecchia foto che sa di infanzia, nostalgia e spensieratezza. Giuseppe Conte Instagram, foto da bambino in bici: ai follower un “dettaglio” non sfugge «Frugando fra i cassetti di una vecchia scrivania mi è capitata fra le mani questa foto di cui avevo perso il ricordo. Nonostante gli anni trascorsi riconosco due elementi che non mi hanno mai abbandonato: la passione per la bicicletta e la tenacia che mi induce a non fermarmi mai!», recita così la didascalia che ... Leggi la notizia su urbanpost

