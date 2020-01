Gianmarco Onestini si sfoga sui social: ‘Non sto bene, su di me bullismo e violenza psicologica’ (Di martedì 7 gennaio 2020) Non è un periodo facile per Gianmarco Onestini. L’ex gieffino ha pubblicato un post parlando di bullismo e violenza psicologica nei suoi confronti. Ecco tutti i dettagli. Gianmarco Onestini nella bufera Gianmarco Onestini ha partecipato al Grande Fratello 16 ma il pubblico di Canale 5 lo conosceva già molto bene in quanto fratello del più noto Luca. Durante il reality condotto da Barbara D’Urso, Gianmarco si è distinto per la sua amicizia particolare con Ivana Icardi. L’argentina ha deciso addirittura di lasciare il suo fidanzato per capire che cosa ci fosse tra di loro ma a quel punto Gianmarco ha fatto un passo indietro dicendo di non essere interessato. Qualche mese dopo il GF 16 (in cui è stato uno dei finalisti) Gianmarco è stato scelto come uno dei concorrenti del Gran Hermano Vip 7 in Spagna. Anche in quell’occasione si è avvicinato ad una ragazza ... Leggi la notizia su kontrokultura

