Giallo su ritiro truppe Usa da Iraq, prima l’annuncio poi la smentita (Di martedì 7 gennaio 2020) E' Giallo sull'errore che ha portato all'annuncio, poi smentito, dell'avvio delle operazioni di ritiro delle truppe Usa dall'Iraq, all'indomani della richiesta del Parlamento di Baghdad in seguito all'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani nel raid americano del 3 gennaio. Alcuni media, tra cui France Press e Cnn, sono entrati in possesso di una lettera inviata al vice capo del Comando militare iracheno delle operazioni congiunte, Abdul Amir Yarallah, dal generale William H. Seely, comandante delle operazioni militari statunitensi in Iraq. Nella missiva si comunica che le truppe "si riposizioneranno nei prossimi giorni e settimane per prepararsi a movimenti successivi", in vista di un'"uscita" dall'Iraq, nel rispetto della "sovranita'" del Paese e di quanto chiesto dal Parlamento iracheno.La missiva e' "autentica", ma era una "bozza", che non era stata firmata e "non ... Leggi la notizia su ilfogliettone

