Giallo in Marocco, trovata morta su una spiaggia turista italiana di 30 anni (Di martedì 7 gennaio 2020) Dramma in Marocco, dove una turista italiana di 30 anni, Eva Valerio, originaria di Thiene, nel Vicentino, è stata trovata morta sulla spiaggia di Boutalha. Solo l’altro ieri un amico marocchino ne aveva denunciato la scomparsa. Sul caso indagano le autorità locali. Tragedia in Marocco, dove una turista italiana di 30 anni è stata trovata morta sulla spiaggia di Boutalha, a nord di Dakhla. Lo riferiscono i media marocchini. La ragazza, identificata come Eva Valerio, originaria di Thiene, nel Vicentino, risultava scomparsa da più di 24 ore. A denunciare la sparizione era stato un amico marocchino. La giovane, a quanto si apprende, si trovava nella località turistica, famosa tra gli amanti del surf e kitesurf, per trascorrere qualche giorno in camper proprio con il suo conoscente, con il quale nella serata di sabato avrebbe avuto una discussone in seguito alla quale si sarebbe ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

LimeMagazineU : Giallo in Marocco, trovata morta su una spiaggia turista italiana di 30 anni - infoitinterno : Turista italiana trovata morta in Marocco, è giallo. Chi era Eva, 30 anni - Pietro__Bruno : RT @globalistIT: -