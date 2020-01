GF Vip, Wanda Nara confessa: “Non ho ricevuto consigli da Ilary Blasi” (Di martedì 7 gennaio 2020) Wanda Nara pronta per il Grande Fratello Vip: “Io e Ilary Blasi non abbiamo parlato del reality” Le prime tre edizioni del GF Vip, come tutti sapranno molto bene, sono state condotte brillantemente da Ilary Blasi. Tuttavia quest’ultima, dopo la scorsa edizione un po’ balbettante per via degli ascolti, ha deciso di abbandonare la versione vip del padre di tutti i reality per dedicarsi ad altre trasmissioni (Eurogames). Per tale ragione Mediaset ha deciso di affidare il GF Vip 4 a Alfonso Signorini. E tra gli opinionisti ci sarà Wanda Nara, la quale ha incontrato in questi giorni alle Maldive proprio la moglie di Totti. Le due si saranno confrontate sul reality? La conduttrice romana le avrà dato qualche consiglio? A rispondere a queste domande è stata proprio l’opinionista del Grande Fratello Vip, Wanda Nara durante la classica conferenza stampa di ... Leggi la notizia su lanostratv

