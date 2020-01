Germania ritira soldati da Baghdad, via 30 dei 120 militari in Iraq (Di martedì 7 gennaio 2020) La Germania ha annunciato il ritiro di parte delle sue truppe presenti in Iraq. Lo ha reso noto il Governo, spiegando che a seguito dell’uccisione di Qassam Soleimani a Baghdad ha deciso di ricollocare 30 dei 120 militari in Iraq - impegnati in operazioni di addestramento delle forze di sicurezza irachene - in Giordania e Kuwait. Il Parlamento iracheno ha votato una risoluzione domenica scorsa in cui invita il Governo a ottenere il ritiro delle truppe straniere dal Paese. I 30 militari tedeschi che saranno ritirati erano a Baghdad e Taji, città a pochi km a nord della capitale irachena. Gli altri 90 stazionano nella regione curda, nel nord dell’Iraq. Berlino ha assicurato che le truppe torneranno se riprenderanno le missioni di addestramento. Heiko Mass, ministro degli Esteri, ha detto in un’intervista alla Zdf di essere preoccupato di un possibile ... Leggi la notizia su huffingtonpost

