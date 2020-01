Gerardina Trovato esclusa da Sanremo: “Sola e senza soldi, mi aiuta la Caritas” (Di martedì 7 gennaio 2020) Era il 1993 quando a Sanremo, una giovane catanese si fece notare tra le Nuove Proposte con una brano emozionante e una voce bellissima e potente: Gerardina Trovato, 25 anni, presentava Ma non ho più la mia città (seconda classificata dietro la Pausini) e da quel momento la giovane cantautrice siciliana cominciava la sua ascesa nel mondo della musica. Un contratto con la Sugar di Caterina Caselli, altre partecipazioni a Sanremo, un duetto con Bocelli. Poi nel 2000, l’inizio della crisi: problemi prima fisici e psicologici, poi economici, che hanno portato la cantante lontano dalla musica e dagli affetti. Oggi Gerardina, che vive in Sicilia in affitto, aiutata dalla Caritas, e sostiene di aver superato le sue dipendenze dai farmaci, avrebbe voluto tornare in pista, raccontando, proprio su quel palco che l’aveva vista nascere, le sue difficoltà degli ultimi anni: punto di ... Leggi la notizia su dilei

