Genitori lasciano nel passeggino fuori al balcone il figlio di 7 mesi. Morto congelato (Di martedì 7 gennaio 2020) I Genitori lo lasciano nel passeggino fuori al balcone a -20 °C: bimbo di 7 mesi Morto congelato I fatti sono avvenuti domenica nella regione russa di Khabarovsk, nell’estremo oriente del Paese. La madre, 40enne, avrebbero spiegato di aver messo suo figlio sul balcone con l’intenzione di “riprenderlo in pochi minuti”. Si sarebbe però ricordata dove si trovava solo dopo 5 ore… Un bambino di sette mesi è Morto congelato domenica dopo essere stato lasciato per cinque ore in un passeggino su un balcone nella regione russa di Khabarovsk, nell’estremo oriente del Paese, mentre le temperature esterne raggiungevano i -20 ° C. Come riporta il Daily Mail, i suoi Genitori avrebbero semplicemente spiegato agli inquirenti di averlo voluto mettere fuori per farlo “dormire all’aria aperta”. Secondo i media locali, la madre, 40 enne originaria di Nikolaevsk-on-Amur, ... Leggi la notizia su howtodofor

