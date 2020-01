Genitori di Renzi condannati: le motivazioni dei giudici (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tiziano Renzi e Laura Bovoli, Genitori del leader di Italia Viva, sono stati condannati a un anno e nove mesi di reclusione per l’emissione di false fatture: i giudici hanno fornito le motivazioni della sentenza pronunciata il 7 ottobre 2019. Genitori di Renzi condannati: le motivazioni della sentenza I fatti al centro del processo sono risalenti al 2015. In quell’anno l’imprenditore Luigi Dagostino, condannato a due anni, era amministratore delegato della Tramor, società che gestiva l’outlet The Mall di Leccio di Reggello (provincia di Firenze). Costui avrebbe incaricato le società Party ed Eventi 6, entrambe facenti capo alla famiglia Renzi, di studi di fattibilità per lavori all’outlet. Secondo l’accusa queste avrebbero emesso due fatture considerate false perché non corrispondenti a prestazioni effettivamente effettuate. Il loro valore è ... Leggi la notizia su notizie

repubblica : Genitori Renzi condannati per false fatture, i giudici: 'Prove precise e univoche' - Adnkronos : Genitori #Renzi, ecco le motivazioni della #sentenza - ricercatrice02 : RT @Giuseppen86: Il tempo è..shish..galantuomo. False fatture: condannati Tiziano #Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ormai 'politicamente… -