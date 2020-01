“Gaia in veloce, scherzoso discorso al mondo” l’11 e 12 gennaio al Teatro Ivelise di Roma (Di martedì 7 gennaio 2020) Al Teatro Ivelise andrà in scena “Gaia in veloce, scherzoso discorso al mondo” l’11 (ore 21) e 12 (ore 18) gennaio con protagonista l’attrice Stefania Ventura e la regia di Luca Negroni. Lo spettacolo della durata di circa un’ora è di genere contemporaneo e si propone di sensibilizzare ai temi del clima e della difesa dell’ambiente. La storia si svolge in una immaginaria stanza di un appartamento qualunque. Nel corso di una notte, Gaia, una buffa donna, si sveglia come al solito tra un incubo e l’altro. Da quando è stato deciso il razionamento dell’acqua a causa della crisi idrica vive da giorni un forte disagio. Avendo letto l’enciclica di Papa Francesco , che verte sui temi ambientali e soprattutto sui mutamenti climatici, si intrattiene in una improbabile corrispondenza via e – mail , a senso unico, con l’autore dell’importante scritto. In realtà , la buffa donna, tramite i ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : “Gaia in veloce, scherzoso discorso al mondo” l’11 e 12 gennaio al Teatro Ivelise di Roma… - _Pas_Gaia_ : Fortuna che l’ha detto veloce attaccandoci subito il cognome - StefaniaVentu16 : RT @Hashtageventi: RT @IsabellaCeccari: RT @StefaniaVentu16: 'Attrice di Peppino De Filippo':avrei circa 100 anni??Casomai del figlio Luigi… -