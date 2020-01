Gabriel Matzneff accusato di pedofilia, Gallimard ritira dalla vendita il diario dello scrittore (Di martedì 7 gennaio 2020) L’editore francese Gallimard ha annunciato che ritirerà dalla vendita il diario dello scrittore Gabriel Matzneff, nel mirino di un’inchiesta per violenze su minori e accusato nel libro di una donna che racconta il suo rapporto con lui quando aveva 14 anni. “La sofferenza espressa da Vanessa Springora ne ‘Il consenso’ - si legge in un comunicato della casa editrice che pubblicava il diario di Gabriel Matzneff dal 1990 - permette di recepire parole la cui forza giustifica questa misura eccezionale”. La procura di Parigi ha infatti annunciato l’apertura di una inchiesta per “stupro di minore di 15 anni” a carico di Matzneff, all’indomani dell’uscita del libro choc che mette sotto accusa lo scrittore francese. L’inchiesta riguarda il caso di Vanessa Springora, l’autrice che ha raccontato la sua ... Leggi la notizia su huffingtonpost

