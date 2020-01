Franco Ciani, Morgan attacca lo Stato: “Ma quale legge anti suicidi?” (Di martedì 7 gennaio 2020) A margine della notizia sulla morte di Franco Ciani, ex marito di Anna Oxa, è arrivato anche un post di Morgan. Il cantante si è duramente scagliato contro la legge anti-suicidi, che dovrebbe prevenire suicidi causati da situazioni debitorie. Il suicidio di Franco Ciani La notizia del suicidio di Franco Ciani è arrivata correlata di una giustificazione per l’estremo gesto. All’impresario Nando Sepe, avrebbe infatti confessato in una lettera di essere oberato dai debiti, tanto da scegliere l’estremo gesto. Una situazione, quella debitoria, familiare ad un altro cantante ed artista, Marco Cataldi in arte Morgan. Lo stesso cantante dei Bluvertigo da mesi ha a che fare con problemi col fisco, tanto che è Stato anche sfrattato da casa sua. In un post su Instagram, Morgan se la prende quindi con lo Stato e la cosiddetta legge anti-suicidi, che dovrebbe impedire proprio queste ... Leggi la notizia su thesocialpost

