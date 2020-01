Franco Ciani, Anna Oxa smentisce le dichiarazioni sul suicidio dell’ex marito (Di martedì 7 gennaio 2020) Nei giorni che seguono la notizia della morte di Franco Ciani si susseguono voci e smentite sulle dichiarazioni dell’ex moglie Anna Oxa. Da un’intervista, sembrava che questa avesse suggerito ci fosse altro dietro il suicidio dell’ex marito, ma ora è arrivata una secca smentita. Parole dure anche da parte della moglie di Ciani, Manuela Falorni. Franco Ciani, morto suicida per colpa dei debiti Prima di tutto il clamore mediatico, resta la tragica notizia della morte di Franco Ciani, autore di brani come Ti lascerò, che vinse Sanremo nel 1989. Ciani si sarebbe suicidato nella sua stanza d’albergo venerdì 3 gennaio. Contestualmente, avrebbe anche lasciato una lettera per l’impresario Nando Sepe, in cui giustifica il gesto con una situazione debitoria insostenibile.Stando a quanto riportato, il fisco avrebbe pignorato all’autore i diritti SIAE sulle sue canzoni. Caos attorno alle ... Leggi la notizia su thesocialpost

