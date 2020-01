Francia, sbaglia strada mentre scia: medico 25enne cade da un burrone e muore (Di martedì 7 gennaio 2020) William Reid, 25enne scozzese, è morto venerdì, mentre si trovava in vacanza sulle Alpi con la famiglia e la fidanzata. Il gruppo aveva appena finito di sciare e stava tornando nel suo appartamento, quando è avvenuta la tragedia. Il giovane avrebbe sbagliato strada, finendo in un precipizio. Leggi la notizia su fanpage

