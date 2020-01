Francesca Schiavone, il coraggio del suo sorriso su Instagram: “I capelli ricrescono” (Di martedì 7 gennaio 2020) Francesca Schiavone ce l’ha fatta. Ha disputato la battaglia più importante della sua vita e l’ha vinta, sconfiggendo il cancro. A raccontarlo la stessa ex tennista, che dopo mesi di silenzio ha parlato di ciò che stava accadendo direttamente ai suoi fan, tramite il suo profilo Instagram, e che ora, finalmente, mostra i segni della vittoria e della rinascita. Le parole di Francesca Schiavone, pronunciate in un video pubblicato verso la fine del 2019 sui suoi canali social, avevano provocato i brividi a chiunque lo ascoltava. Brividi, poiché dopo mesi di silenzio raccontava una storia che nessuno avrebbe voluto ascoltare ma che, per fortuna, si è conclusa nel migliore dei modi. Col sorriso sulle labbra, quello di chi ce l’ha fatta, e il volto provato, ha dichiarato: Vi racconto cosa è successo negli ultimi sette mesi della mia vita. Mi hanno diagnosticato un tumore maligno. È stata la ... Leggi la notizia su dilei

HuffPostItalia : 'I capelli crescono tanto'. La felicità di Francesca Schiavone su Instagram dopo la chemio - Corriere : Francesca Schiavone dopo il tumore: «Felice, i capelli stanno crescendo tanto!» - Monica64582853 : @Schiavone_Fra Dai Francesca che sei una roccia! Un grande in bocca al lupo!?? -