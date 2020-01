Fortitudo Bologna, la Fossa dei Leoni compie 50 anni: vita, morte, miracoli e rinascita del gruppo più longevo del basket italiano (Di martedì 7 gennaio 2020) Al governo c’era la Dc di Mariano Rumor, lo scudetto andava al Cagliari di Gigi Riva, la tivù era in bianco e nero e internet ancora non esisteva. Era il 1970 e a Bologna, sponda Fortitudo, un gruppo di amici dava vita al primo gruppo ultras italiano di pallacanestro, la Fossa dei Leoni. E non poteva che succedere in quella che negli anni a venire sarebbe stata ribattezzata Basket City sulla scena europea. Di quei ragazzi sfrontati e ribelli, però, nessuno immaginava che il gruppo avrebbe scritto la storia del tifo, varcando i confini nazionali e spegnendo ben 50 candeline. Un compleanno speciale, festeggiato nella partita contro Reggio Emilia – vinta 86-69 – della Fortitudo, tornata in Serie A dopo dieci anni. Mezzo secolo di tifo per la Effe racchiuso in uno spettacolo di 50 minuti nel prepartita, con filmati e dieci coreografie in serie: dai primi derby con la Virtus alle ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

