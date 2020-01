Forte scossa di terremoto in Indonesia [DATI e MAPPE] (Di martedì 7 gennaio 2020) Un terremoto magnitudo Mwp 6.4 si è verificato nella provincia Indonesiana “Sumatra Settentrionale” alle 07:05:19 ora italiana (14:05:19 ora locale) ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose.L'articolo Forte scossa di terremoto in Indonesia DATI e MAPPE Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

