Forever Young al Room 26 venerdi’ 10 Gennaio (Di martedì 7 gennaio 2020) Ogni venerdì è un po’ come tornare indietro nel tempo. Per chi sogna di svegliarsi ancora negli anni’90, la navicella spazio-temporale Forever Young scalda i motori e decolla tutti i venerdì al Room 26, dove l’intero quartiere sembra andare a ritmo degli anni’90, una decade che detta tempi, moda e musica del momento. E allora venerdì 10 Gennaio, torna puntuale come ogni settimana, il party Forever Young, diretto artisticamente dal guru della notte Gianluca Neon, organizzatore e faro guida della nightlife made in Italy. che si appresta ad affrontare un altro anno nel segno dell’entertainment d’autore, pronto ad accogliere nella capitale i migliori ospiti delle console internazionali. Intanto venerdì 10 Gennaio all’Eur salgono in cattedra Double Fab e Marco Gioia, protagonisti della console in Main Room, mentre in Plus Room gli appassionati di ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Forever Young al Room 26 venerdi’ 10 Gennaio: Ogni venerdì è un po’ come tornare indietro… - juvngoo : @lvrsjm young forever!! ahahah ci ho messo un po’ a contare anche io lmao - j66kyun : @miniIuvbot io colleziono solo una versione, dei bittini gli unici album di cui voglio entrambe le versioni sono yo… -