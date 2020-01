Fioretta Mari a Caterina Balivo/ "Fai troppo l'amore con tuo marito...", Vieni da me, (Di martedì 7 gennaio 2020) Fioretta Mari, battuta hot a Vieni da me: Caterina Balivo non capisce sua dichiarazione e lei sbotta. "Fai troppo l'amore con tuo Marito, devo parlargli". Leggi la notizia su ilsussidiario

MegGjeta74 : Adorabile Fioretta Mari. Colta, italiano perfetto e bellissima donna. #VieniDaMe - LoremIpsum2016 : @vienidameRai una più antipatica e supponente di Fioretta Mari è impossibile da pensare! - ZeusMega : Fioretta Mari sta asfaltando Simone , adoro ?????? #vienidame -