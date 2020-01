Fioramonti spiega l’addio al M5s e conferma la nascita del suo nuovo gruppo “Eco” (Di martedì 7 gennaio 2020) La cronaca estera ha strappato la scena a qualsiasi polemica nazionale: anche Lorenzo Fioramonti, ex ministro dell’Istruzione che si è dimesso il giorno di Santo Stefano, raggiunto da Repubblica, ha affrontato la questione dell’uccisione del generale Suleimani. Nell’intervista, ha esordito criticando l’azione del presidente degli Stati Uniti: «Di Trump non mi stupisce nulla. Mi stupisce la subalternità dei nostri governi alle sue politiche». «Scatenare un conflitto in una parte del mondo così delicata, che ha così tanto sofferto, è irresponsabile – ha dichiarato Fioramonti -. Conosco bene l’Iran. Ho lavorato a lungo a un progetto di ricerca con l’università di Teheran. È un Paese colto, sofisticato, con livelli di istruzione fra i più alti del mondo e grandi possibilità di emancipazione. Le forze progressiste e quelle conservatrici si fronteggiano. I ... Leggi la notizia su open.online

