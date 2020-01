Finge la gravidanza e uccide l’amica per rubarle la figlia neonata (Di martedì 7 gennaio 2020) Una donna è stata arrestata con l’accusa di omicidio volontario e rapimento. La donna ha finto la gravidanza per appropriarsi della neonata dell’amica. La storia emersa nelle scorse ore dalla cronaca locale di Austin, Texas, ha dell’incredibile. Una donna è stata arrestata con l’accusa di omicidio volontario, occultamento di cadavere e rapimento. L’accusata, Magen Fieramusca, … L'articolo Finge la gravidanza e uccide l’amica per rubarle la figlia neonata è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

