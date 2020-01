Festival di Sanremo, dietrofront della Rai: Rula Jebreal sarò all’Ariston (Di martedì 7 gennaio 2020) Dapprima l’indiscrezione che era stata lanciata da Dagospia circa la presenza sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2020 di Rula Jebreal, la giornalista e scrittrice palestinese, nel ruolo di co-conduttrice al fianco di Amadeus. Una presenza femminile impegnata che aveva diviso l’opinione pubblica. Successivamente la smentita e ora, ancora una svolta: arriva il via libera, Rula Jebreal sarà a Sanremo. Rula Jebreal sarà al Festival di Sanremo La notizia è arrivata ora e sembra essere ufficiale ma sopratutto definitiva: la giornalista e scrittrice Rula Jebreal scenderà la scalinata del teatro Ariston di Sanremo in occasione della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Una presenza, la sua, fortemente voluta dal direttore artistico, Amadeus. Il nome della giornalista come co-conduttrice del venturo Festival aveva da subito fomentato una feroce polemica. Una presenza così ... Leggi la notizia su thesocialpost

