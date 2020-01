Festival di Sanremo 2020, Amadeus annuncia gli ultimi due Big “a sorpresa”: Tosca e Rita Pavone, che torna all’Ariston dopo 48 anni (Di martedì 7 gennaio 2020) Alla fine Amadeus la sorpresa l’ha veramente fatta, annunciando gli ultimi due Big in gara al prossimo Festival di Sanremo 2020, durante la diretta dello speciale dei “Soliti Ignoti”, dedicato alla Lotteria Italia, Rita Pavone e Tosca. La prima torna al Festival dopo 28 anni, l’ultima volta è stata nel 1972 con “Amici mai”, brano che non si classificò per la finale, mentre Tosca, in coppia con Ron, ha vinto al Festival con “Vorrei incontrarti fra cent’anni” nel 1996. Questi due nomi si aggiungono alla lista dei 22 Big, già ufficializzata con una intervista “riparatrice” a “La Repubblica” – tra le polemiche, dopo che il settimanale ‘Chi‘ aveva spoilerato la prima bozza della lista – sempre da Amadeus il 31 dicembre. Aumenta così la “quota rosa” che passa a 7 su 24 cantanti in gara. Detto questo, ci si aspettava molto dal direttore artistico della ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

