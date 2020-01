Ferrari - Dall'1 gennaio è un nuovo membro dell'Acea (Di martedì 7 gennaio 2020) A partire Dall'1 gennaio scorso la Ferrari è entrata nell'Acea, l'associazione europea di rappresentanza del settore automobilistico. L'adesione della Casa di Maranello è stata approvata alla fine dell'anno scorso dal comitato direttivo.Ora sono 16 i membri Acea. Composto dagli amministratori delegati delle aziende già associate, il massimo organismo dell'Acea è guidato, nella veste di presidente, da Mike Manley, attuale numero uno della FCA, che a metà dicembre ha sostituito il suo omologo della PSA, Carlos Tavares. Con l'ingresso della Ferrari diventano 16 i membri dell'Acea: oltre al Cavallino Rampante sono presenti i gruppi BMW, CNH Industrial, DAF Trucks, Daimler, Fiat Chrysler Automobiles, Ford of Europe, Hyundai Motor Europe, Jaguar Land Rover, PSA, Renault, Toyota Motor Europe, Volkswagen, Volvo Cars e Volvo Group. All'appello mancano comunque diversi altri costruttori, sia ... Leggi la notizia su quattroruote

ee24173417 : Comunque da una parte c'è la Ferrari, dall'altra Caressa.... Non so cosa sia peggio Almeno con Caressa rido! ?? - max_blue : @DonatoEuropa Non ho capito più un cazzo quando ho visto alle spalle di Boncompagni, Isabella Ferrari(barely legal… - Torrenapoli1 : PILLOLE di MERCATO - Su #Giroud Inter e Newcastle - #Arsenal vuole #Boateng, richiesto al Bayern - #Kjaer in parten… -