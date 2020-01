Facebook, ban di tutti i media manipolati e fuorvianti in vista delle elezioni presidenziali USA (Di martedì 7 gennaio 2020) Facebook ha ‎‎annunciato‎‎ oggi, tramite un post sul proprio blog, l’intenzione di vietare tutti i media manipolati e fuorvianti, comprese immagini fotoritoccate e video deepfake, quelli cioè in cui, tramite tecnologie avanzate di intelligenza artificiale e animazione facciale, è possibile far dire a qualcuno in un video cose che in realtà non ha mai detto. L’annuncio arriva, con perfetto tempismo, in vista delle imminenti elezioni presidenziali statunitensi e poco prima che il Vicepresidente Global Policy Management di Facebook, Monika Bickert, sia ascoltata dalla sottocommissione per la protezione dei consumatori della House Energy and Commerce proprio per discutere di come la piattaforma abbia intenzione di affrontare i media manipolanti. L’idea espressa è piuttosto semplice, forse addirittura semplicistica: il social network rimuoverà i media dalla sua piattaforma ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

