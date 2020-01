F1: preoccupazioni per il GP in Australia. Melbourne monitorata prima del via della nuova stagione (Di martedì 7 gennaio 2020) Non c’è solo il tennis ad avere tante preoccupazioni per quello che sta succedendo in tutta l’Australia. A Melbourne, infatti, la F1 sta monitorando la situazione in vista del GP d’Australia, che si terrà il 15 marzo nell’ormai storica sede di Albert Park, presente nel Circus dal lontano 1996. I ripetuti incendi nel Paese hanno bruciato 4.9 milioni di ettari, un’area più grande dell’intera Danimarca, e Sydney e Melbourne stessa stanno sperimentando un serio problema di qualità dell’aria anche in relazione alla salute delle persone, mentre anche nel Nuovo Galles del Sud e nella Victoria i problemi stanno diventando pressanti. Ben 25 milioni di animali sono morti. Tra F1 e organizzazione del GP Australiano, in particolare, si sta creando una serie di contatti per verificare come evolve la situazione. Non è novità d’oggi che gennaio e ... Leggi la notizia su oasport

Tg3web : Le proteste dei giovani in tutto il mondo hanno portato al centro dell'attenzione globale la crisi climatica e le p… - Xevious_Xevious : RT @mignoloeprof: Vivo una condizione lavorativa al limite del disagio umano, giornate di stress per arrivare a malapena a fine mese. Per f… - OA_Sport : F1: preoccupazioni per il GP in Australia. Melbourne monitorata prima del via della nuova stagione -